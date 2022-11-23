Глава Якутска провел очередной личный прием граждан

22 ноября в Окружной администрации г. Якутска состоялся личный прием граждан главой города Якутска Евгением Григорьевым. Такой формат общения позволяет максимально оперативно реагировать на обращения жителей. На приеме также присутствовали руководители структурных подразделений городской администрации.

Жительница Якутска Светлана Михеева обратилась к главе города с вопросом об оформлении документов на земельный участок в СОНТ «Огонек». По словам горожанки, до сих пор ее не оформили, как члена садово-огороднического товарищества, поскольку в свое время были утеряны документы на участок.

Руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Акулина Друзьянова подчеркнула, что Светлана Гаврильевна обращалась к ним дважды – в 2013 и 2021 годах.

«Отказ заключается в том, что в протоколе общего собрания не указано вместо кого вас приняли в СОНТ. По закону это обязательное требование. Изначально земельные участки СОНТам выдаются на определенное количество людей. Для того, чтобы оформить участок в вашу собственность, нам нужно, чтобы в протоколе СОНТа председатель указал, вместо какого члена СОНТа приняли вас в товарищество и какой земельный участок вам принадлежит», — обратилась к горожанке Акулина Друзьянова.

Евгений Григорьев добавил, что СОНТ «Огонек» необходимо разработать проект межевания и проект планировки территории.

«Председателю вашего СОНТа необходимо в планах разработки данных проектов указать земельный участок, на который вы претендуете. Внутри СОНТа вам необходимо провести организационные мероприятия по разработке проекта межевания и проекта планировки территории. Затем от имени председателя товарищества можете внесите на утверждение в нашу комиссию», – сказал Евгений Григорьев.

Следующей на прием записалась Анастасия Ермолаева. Она обратилась с просьбой о замене земельного участка для их многодетной семьи. По ее словам, семья в 2012 году получила земельный участок в селе Кильдямцы, однако, в последующем семья решила поменять участок, обратившись в заявительном характере.

«В этом году решили искать другие варианты, и нашла один подходящий участок. Но проблема в том, что участок находится в зоне затопления, а также на водоохранной зоне», — обратилась к главе города житель.

Выслушав обращение, глава Якутска пояснил, что на сегодня, в зонах затопления и водоохранных зонах запрещено предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

«На данный момент ваша семья числится у нас как многодетная семья, которая уже получила земельный участок. Если вы не намерены использовать выданный ранее участок с целью найти другой земельный участок, то вам необходимо в письменном порядке заявить об официальном отказе от выделенного земельного участка, пояснить о том, что возвращаете участок, и хотите восстановиться обратно в очередь на предоставление другого земельного участка. Отмечу, что вы сохраняете свою очередь», — подчеркнул глава города.

Следующим в адрес главы Якутска обратился Николай Формулевич с просьбой установить новую теплую остановку на переулке космонавта Германа Титова в сторону города.

Евгений Григорьев поручил начальнику Управления транспорта и дорожного хозяйства Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска совместно с ресурсоснабжающими организациями рассмотреть возможность установки теплой автобусной остановки на пер. Германа Титова, по согласованию включить объект в план следующего года.

Отметим, личный прием главы городского округа «город Якутск» проводится по предварительной записи. Для записи на прием необходимо направить в Отдел обращений граждан и организаций Окружной администрации города Якутска письменное заявление, изложив подробно вопрос, а также сведения (при их наличии) о том, куда заявитель обращался за решением указанного вопроса. Кроме того, в заявлении на личный прием необходимо указать свои контактные данные: номер мобильного и (или) стационарного телефона либо адрес электронной почты, или почтовый адрес, на который будет направлено уведомление о дате и времени проведения личного приема.

Отправить заявление на личный прием возможно одним из следующих способов:

— через официальную электронную почту Yakutsk@sakha.ru

— по номеру телефона 40-80-76;

— на почтовый адрес: г. Якутск, ул. Проспект Ленина, 15

— непосредственно принести заявление в Отдел обращений граждан и организаций по адресу: г. Якутск, ул. Проспект Ленина, 15, каб. 113, в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.