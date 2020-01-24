Глава Якутска поздравила семью Кривошапкиных с золотой свадьбой

24 января в отделе ЗАГС города Якутска чествовали семью Кривошапкиных, отметивших в этот знаменательный день 50-летие со дня бракосочетания.

Трогательная история их любви началась в марте 1969 года, когда лейтенант Усть-Янской милиции Виталий Кривошапкин приехал в командировку в село Казачье. Семейный союз был заключен 23 января 1970 года в сельском совете Казачьего. Виталий Иннокентьевич проработал в различных должностях в органах внутренних дел и ушел на пенсию в звании полковника. Валентина Иннокентьевна всю жизнь проработала в системе государственного страхования, ветеран труда.

Кроме родных и близких, юбиляров с золотой свадьбой поздравила глава города Якутска Сардана Авксентьева.

«50 лет вместе – две жизни с одной судьбой, храня любовь и верность, рука об руку прошли вы по жизни, деля пополам и трудности, и радости, воспитали детей и внуков. Сегодня именно вы являетесь примером для членов своей семьи, всех горожан, добрыми и мудрыми советчиками и наставниками в житейских делах. За эти годы вы не предали клятвы, не сломались под грузом забот и проблем, только стали еще ближе друг другу. Желаю, чтобы дети и внуки продолжили эту достойную традицию», — пожелала Сардана Владимировна.

Семье Кривошапкиных вручили знак «Семейная доблесть», учрежденный управлением ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия). Их имена занесли в Почетную книгу юбилейных свадеб города Якутска.

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Всего в Книгу юбилейных пар города Якутска в прошлом году внесено 72 семьи. За 2019 год в городском отделе ЗАГС прошло торжественное чествование 55 «золотых», шести «изумрудных» семей, восьми пар, проживших вместе 60 лет и двух семей, отметивших серебряную свадьбу.