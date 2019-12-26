Глава Якутска обсудила с предпринимателями перспективы развития города

В среду, 25 декабря, глава города Якутска Сардана Авксентьева встретилась с местным предпринимательским сообществом для обсуждения вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата города, а также взаимодействие бизнеса и власти по вопросам развития городского округа. Традиционная ежегодная встреча с главой прошла в Большом зале Окружной администрации.

Предприниматели и представители бизнес-сообществ имели возможность задать главе интересующие вопросы, внести предложения по совершенствованию муниципальных мер поддержки предпринимательства в городе Якутске. Речь шла в том числе об общественной экспертизе нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменении муниципальных регламентов, препятствующих работе бизнеса, возможности их упрощения и оптимизации. Предприниматели смогли презентовать собственные проекты, перспективные для реализации в рамках муниципально-частного партнерства.

«Все, кто работает в сфере малого и среднего предпринимательства для нас очень важны. Почти треть собственных доходов Якутска — это поступления от результатов деятельности предпринимателей столицы. Только мы сами, жители, в результате наших слаженных действий и хорошей работы, можем пополнить городской бюджет и улучшить жизнь нашего города», — приветствовала присутствующих глава города..

Сардана Авксентьева озвучила статистические данные, согласно которым на сегодняшний день 22 тысячи человек ведут свой бизнес в городе Якутске. И город должен создавать условия для успешной деятельности предпринимателей, в том числе, улучшать доступ к финансовой поддержке и льготному финансированию.

В связи с чем, у руководства города есть планы по внесению изменений в работу микрокредитной компании «Фонд развития ГО «город Якутск» в части целевых групп, размеров займа и сроков с тем, чтобы ими могли воспользоваться больше людей. Напомним, фонд выдает микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам агропромышленного комплекса и субъектам, осуществляющих пассажирские перевозки.

«Такой фонд должен быть. В течение будущего года фонд будет пополнен до уровня 2019 года, это наша принципиальная позиция. Мы продолжим осуществлять поддержку», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Речь зашла о муниципальном контроле. По словам главы, в столице чаще всего административное законодательство нарушается путем самовольного захвата земельного участка и при использовании земельного участка не по целевому назначению.

«Часто земельный участок предоставлен под гараж, а находится там шиномонтаж или точка общественного питания. Мы бы хотели выводить этих людей из тени на свет, помочь и выяснить причины, почему они не хотят вести свою деятельность официально», — сказала Сардана Владимировна.

Глава также сообщила, что не менее 22% от общего объема закупок городского округа приходится на субъекты малого предпринимательства и СО НКО, а это около 761,4 млн рублей.

Федеральный проект «Умный город», который начнет реализовываться в Якутск с 2020 года и направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, имеет широкий спектр возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Для субъектов предпринимательства, которые работают в сфере IT, в сфере коммунальных услуг, связанных с функционированием городского хозяйства, городского транспорта — это определенная возможность занять свою нишу и получить долю федерального финансирования», — отметила глава.

На встрече обсудили предложения о реализации перспективных совместных проектов на принципах муниципально-частного партнерства. В том числе развитие городской среды, IT-проекты для популяризации здорового образа жизни, создание медицинского вытрезвителя, строительство автомобильной дороги по Вилюйскому переулку с улицы Лермонтова до Окружного шоссе и другие. К примеру, идея системы добровольной сертификации «Сделано в Якутии» может оказать положительное влияние не только на экономику, но и на общую конкурентоспособность товаров с данным сертификатом в республике и стране.