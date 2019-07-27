Глава Якутии: Железная дорога — дополнительный стимул строить мост

Приход железной дороги на правый берег реки Лены дает дополнительный стимул для строительства Ленского моста. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Комментируя прибытие на станцию Нижний Бестях первого пассажирского поезда, глава Якутии сравнил по значимости это событие с прилетом первого самолета в Якутск, сообщает ЯСИА.

«Те задачи, которые были поставлены в 80-е годы с началом строительства АЯМ, выполнены, железная дорога полностью завершена и вступила в период постоянной эксплуатации. Это дает нам огромные возможности для перевозки не только пассажиров, но и грузов. Мы ожидаем серьезное — на 25-30% — снижение стоимости транспортировки грузов. Выход железной дороги на правый берег Лены дает нам стимул для строительства моста через Лену, который должен завершить строительство транспортно-логистического центра вокруг якутской агломерации», — сказал он.

В 1985 году проектом предусматривалось строительство железнодорожного моста, но сегодня автомобильного перехода достаточно, уверен глава Якутии.

«Агломерация Якутска и Нижнего Бестяха в части железнодорожной инфраструктуры завершена. Осталось построить мост, чтобы вся транспортная система была окончательно закончена», — сказал он.

При этом он отметил, что Нижний Бестях не станет конечной точкой, и железная дорога пойдет дальше, на Восток.

«Сегодня мы установим верстовой столб от Нижнего Бестяха до Магадана, потому что по логике развития транспортной системы нашей страны, дорога отсюда должна идти на Восток — на Охотское море с выходом на Магадан», — подчеркнул он.