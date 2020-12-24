24.12.2020
14:38
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Политика

Глава Якутии завершил Послание на оптимистичной ноте

Завершая оглашение ежегодного Послания Государственному Собранию (Ил Тумэн), Айсен Николаев поблагодарил жителей республики за стойкость, мужество и ответственность, проявленные в этом непростом году. Он поздравил якутян с наступающим новым 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, спокойствия и уверенности.   

«Я верю, мы преодолеем все трудности, и небывалые проблемы этого года останутся в прошлом. Верю, что в наступающем году мы вернёмся к своей обычной жизни, по-новому оценив простые и такие важные её стороны – учёбу и труд в свободном общении, дружеские встречи и наши праздники! Верю, время перемен откроет новые горизонты для родной республики, для всей страны!», – заключил Айсен Николаев

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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