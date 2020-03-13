13.03.2020
14:55
193

Якутия

Глава Якутии запретил усыплять оставшихся собак

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1238332754468560896
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