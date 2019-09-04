Глава Якутии выступил на Госсовете в рамках V ВЭФ

Айсен Николаев: «Благодаря таким беспрецедентным решениям, молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться сюда»

4 сентября Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ представил проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года на заседании президиума Государственного совета, которое провел президент России Владимир ПУТИН в рамках Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отметим, что в регионах Дальнего Востока развернулось широкое общественное обсуждение проекта программы. Свое мнение высказали 230 тысяч человек. 16,5 тысяч предложений поступило на специальный сайт. Больше всего предложений было внесено по вопросам развития образования и улучшения его качества, создания условий для самореализации молодежи и поддержки молодых семей.

В своем выступлении глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные программные предложения по этим вопросам. Среди них новое качество общего и профессионального образования. «Совместно с крупнейшими предприятиями будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки, — сказал он. — На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования – Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры – например, бесплатное обучение в лучших ВУЗах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком».

По мнению Айсена Николаева, «нужны новые стимулы для трудоустройства местных жителей и молодежи. К примеру, такие как строительство с участием государства льготного арендного жилья для работников предприятий, по опыту судостроительного комплекса «Звезда».

Он убежден, что необходимо «поддерживать мобильность молодежи, предоставить возможность путешествовать, учиться в России и в странах АТР, в том числе и при поддержке работодателей».

Среди предложений Главы Республики Саха (Якутия): субсидирование государством региональных авиаперевозок, расширение до 30 лет возрастного ценза субсидирования магистральных перелетов.

«Также для молодых людей сегодня важен новый тип мобильности – цифровой, — подчеркнул Айсен Николаев. — Поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу «цифрового преимущества» как компенсации географической удаленности». Очень важна и доступность ценностей российской и мировой культуры, в том числе с помощью создания на Дальнем Востоке культурных кластеров.

Необходима поддержка молодых семей – выплаты при рождении детей, 100% доступность мест в современных детских садах и школах. «Для решения самого острого для молодежи — жилищного вопроса предлагается механизм ипотеки без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита, — считает глава региона. — Благодаря именно таким беспрецедентным решениям, молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться сюда!»