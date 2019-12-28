Глава Якутии выпустил новое видео «Айсблога»

Айсен Николаев обсудил продвижение региона с тревел-блогерами

Авторы проекта «Своим ходом» и Богдан Булычев стали гостями третьего «Айсблога».

На официальном YouTube-канале главы Республики Саха (Якутия) вышел новый выпуск «Айсблога». На этот раз Айсен Николаев обсудил продвижение региона с помощью блогинга с авторами популярных YouTube-проектов Елизаветой и Виталием Ичиными («Своим Ходом») и Богданом Булычевым («Про путешествия»).

«Есть мнение, что зимой в Якутии заняться нечем – здесь у нас царство вечной мерзлоты. Зимой в большинстве районов температура минус 40, в некоторых – минус 60. И казалось бы, какая здесь жизнь? Но мы-то с вами знаем, что жизнь здесь кипит и бурлит. Якутские морозы – не наше проклятье, а наша гордость. Это то, благодаря чему люди со всего мира будут приезжать к нам в гости», – говорит в выпуске Айсен Николаев.

Слова главы республики собственным примером подтвердили путешественники из «Своим ходом», которые оказались в Якутии впервые, а настоящую зиму увидели первый раз за 10 лет. Своими впечатлениями и идеями, что можно посмотреть в регионе в холодное время года, Елизавета и Виталий поделились в новых выпусках своего блога, которые уже доступны на YouTube.

С ними и Богданом Булычевым, который был в республике уже несколько раз, Айсен Николаев поговорил о том, как с помощью блогинга можно создать привлекательный имидж территории, интересна ли Якутия путешественникам, и достаточно ли развита инфраструктура в республике, чтобы принимать туристов.

Медийный проект Айсена Николаева на YouTube «Айсблог» стартовал в октябре. Темой первого выпуска «Айсблога» стало развитие стрит-арта в республике, а первым гостем – уличный художник из Нижнего Новгорода Никита Кузнецов (Nomerz), который нарисовал мурал на стене колледжа технологии и дизайна в Якутске. Во втором выпуске Айсен Николаев говорил о постобразовании с культурологом и лектором Анастасией Четвериковой. По итогам выпуска в «Точке кипения – Якутск» состоялась серия трансляций нескольких лекций лектория «Прямая речь».