Глава Якутии выполнил поручение Деда Мороза

Сегодня, 30 декабря, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», организованной в ходе работы Совета при полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии ТРУТНЕВЕ, исполнил новогоднее желание воспитанника Мохсоголлохского центра помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, десятилетнего Влада СТАРКОВА. Об этом Айсен Николаев написал на своей странице в инстаграм.

«Сегодня с самого утра я исполнял поручения Деда Мороза. В Хангаласском Центре помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей я вручил всем воспитанникам центра новогодние подарки. Каждый ребенок в канун Нового года получил подарок!

А моей главное миссией было вручение обещанного подарка от Деда Мороза Старкову Владу, письмо которого я получил во время акции «Ёлка желаний». Влад был очень рад получить новый велосипед, и сразу решил покататься на нем. Влад очень талантливый, смышленый мальчишка, хорошо учится и любит петь. Все, включая меня, были действительно счастливы в этот момент. Самое главное – видеть выражение счастья и радости на лицах детей, которые действительно верят, ждут новогоднего чуда и оно к ним приходит!», — написал глава Якутии.

У Влада с детства заболевание опорно-двигательного аппарата. До поступления в центр он практически не ходил, но благодаря упорным занятиям мальчик сейчас передвигается свободно. Влад очень мечтал о собственном велосипеде, и его мечта исполнилась. В этом году он стал дипломантом фестиваля-конкурса «Шаг в будущее», мальчик также занимается вокалом и является хорошистом учёбы.