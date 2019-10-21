21.10.2019
12:38
33
Якутия
Глава Якутии выйдет в прямой эфир в четырех соцсетях
Сегодня, 21 октября, в 19:00 часов по якутскому времени состоится прямой эфир главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА в четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Одноклассники».
«Вы можете задать все интересующие вопросы, высказать свои идеи и предложения по улучшению жизни в нашей родной республике!» – написал Айсен Николаев в своей страничке в Instagram, приглашая к разговору.
Напоминаем, начало эфира в 19:00 часов по якутскому времени.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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