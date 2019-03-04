Глава Якутии высказал свою позицию по поводу нацпроектов

Глава Якутии Айсен Николаев 4 марта в ходе расширенного планёрного совещания поставил перед членами республиканского правительства и руководителями структурных подразделений основные задачи на предстоящий период.

Глава отметил, что согласно федеральному законодательству и Указу Президента РФ, главы субъектов обязаны представлять региональным парламентам ежегодный отчет о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти.

«В рамках подготовки информации к ежегодному отчету особое внимание следует уделить тем вопросам, которые были обозначены в Постановлении Государственного Собрания (Ил Тумэн) по итогам прошлогоднего отчета», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава Якутии также напомнил участникам совещания о необходимости начать работу по подготовке публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания социально значимых услуг. Согласно Постановлению Правительства РФ, такой публичный отчет в письменном виде тоже должен представляться региональному парламенту и размещаться на официальном сайте органов госвласти в сети Интернет.

Отдельное внимание членов правительства Глава Якутии заострил на реализации национальных проектов.

«Правительству республики уже сейчас необходимо разворачивать серьезную работу по реализации национальных проектов. По отдельным отраслям экономики и социального блока реализация ряда программ и проектов требует уже принятия конкретных решений, в первую очередь, это касается ремонта дорог, расселения аварийного жилого фонда», — подчеркнул Айсен Николаев.

В конце планёрного совещания Ил Дархан призвал членов правительства проработать вопросы организации и проведения на высоком уровне предстоящих крупных мероприятий: Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин, VIII съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — ассоциации межмуниципального сотрудничества, Гражданского форума, празднования 25-летия со дня образования Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).