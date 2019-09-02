Глава Якутии ввёл режим ЧС на территории Якутска и Жатая

1 сентября Глава Якутии ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории городских округов «Город Якутск» и «Жатай». Эти муниципальные образования также ввели режим ЧС на своих территориях.

«Это связано с крайне низким уровнем воды на реке Лена. Такая маловодность циклична и происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году», — сообщил первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников.

Колодезников отметил, что такая ситуация будет сохраняться, поскольку в верховьях р. Лена устойчиво низкие уровни воды. «Для нас очень важно обеспечить водой город Якутск и Жатай», — подчеркнул первый зампред.

При низком уровне воды Лена в зимний период может промерзать до дна. Поэтому в целях обеспечения надежным водоснабжением потребителей города в осенне-зимний период заранее будут проведены дноуглубительные работы в районе Водозабора. Также дноуглубительные работы будут проведены в подходном канале к Якутской нефтебазе, через которую обеспечивается поставка авиатоплива.

Алексей Колодезников озвучил, что сегодня Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по заказу Водоканала осуществляет проектирование водоподводящего канала к водозаборным сооружениям г. Якутска. На основании этих данных будут проводиться дноуглубительные работы.