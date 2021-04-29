Глава Якутии встревожен

С учётом эпидемиологической ситуации на территории республики в этом году мероприятия, приуроченные к празднованию 1 и 9 мая, в традиционном формате будут отменены. Об этом 29 апреля в ходе очередного заседания Республиканского оперштаба сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, передает его пресс-секретарь Афанасий НОЕВ.

По словам Ноева, в ходе заседания Республиканского оперштаба глава республики озвучил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается, более того наблюдается определённый рост количества заболевших.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 29 апреля в Якутии выявлено 95 новых случаев COVID-19, из них в городе Якутске – 56, Мегино-Кангаласском улусе – 11, Жиганском районе – 6, Таттинском улусе – 5, Алданском районе – 4, Вилюйском и Намском улусах – по 3 случая. При этом 60% новых случаев заболевания приходится на город Якутск, также особую тревогу Республиканского оперштаба вызывает Мегино-Кангаласский улус, где каждый день выявляется от 10 до 20 новых случаев инфицирования, при том не только в селе Майя, но и в посёлке Нижний Бестях.

С учётом сложившейся эпидситуации на основе предложений Главного санитарного врача республики будет принято решение Республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения на территории Якутии новой коронавирусной инфекции.

Так, празднование 1 и 9 мая в традиционном формате будет отменено. Майские праздничные мероприятия пройдут с максимальным применением дистанционных информационных технологий. Праздничные фейерверки, культурно-массовые и развлекательные мероприятия будут отменены на всей территории республики. В случае проведения муниципальных и ведомственных мероприятий на открытом воздухе, посвящённых 76-й Годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участие ветеранов и лиц старше 65 лет в обязательном порядке должно быть исключено. Им должна быть предоставлена возможность участия в праздничных мероприятиях в дистанционном онлайн формате.

При вручении и доставке ветеранам подарков в качестве волонтёров будут привлекаться лица, получившие полный цикл вакцинации от новой коронавирусной инфекции с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер — масочного режима, социального дистанцирования.

Айсен Николаев также поручил Правительству, Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), муниципальным образованиям обеспечить проведение намечающихся религиозных праздников с соблюдением строгих ограничительных мер: социального дистанцирования, масочного режима, дезинфицирования и проветривания помещений, использования устройств обеззараживания воздуха, проведения антисептической обработки рук при входе в религиозные организации. Допуск в церкви и мечети должно вестись с учётом определённого количества людей для соблюдения социального дистанцирования.

Руководству города Якутска при посещении гражданами кладбищ на Радуницу, которая в этом году выпадает на 11 мая, поручено обеспечить графики движения общественного транспорта, организовать стоянки для автотранспорта и соблюдение на кладбищах социального дистанцирования.