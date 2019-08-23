Глава Якутии встретился с Владимиром Путиным

22 августа Владимир Путин провёл встречу с губернаторами и главами угледобывающих субъектов России, на которой обсуждена текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия её развития.

Во встрече, в частности, приняли участие руководители экономического блока Правительства, профильных министерств, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Глава Республики Коми Сергей Гапликов, Глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Красноярского края Александр Усс, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Встреча прошла в преддверии Дня шахтёра, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Владимир Путин подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надёжных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом.

«И конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит, недопустимо. Так же как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов и посёлков. Всё это важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки – мы с вами знаем – сотни даже тысяч людей, особенно с учётом членов семей – это уже под миллион уходит», — отметил Владимир Владимирович.

Министр энергетики РФ Александр Новак в своем выступлении отметил, что последние десять лет для угольной отрасли стали этапом стабильного развития. Он сообщил, что за этот период объём добычи российского угля вырос более чем на 30 процентов и в настоящее время превышает уровень 440 миллионов тонн, что на 42 миллиона тонн выше, чем планировалось при утверждении программы развития угольной отрасли на период до 2030 года. Опережение тех планов, которые были ранее установлены, составляет почти 10 процентов. В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий. Введено порядка 300 миллионов тонн новых мощностей по добыче угля за последние 10 лет.

«В настоящее время угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из которых введена после 2000 года. Новые предприятия оснащены высокопроизводительной техникой, используются самые современные технологии угледобычи», — отметил Александр Новак.