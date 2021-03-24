24.03.2021
11:00
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Якутия

Глава Якутии встретился с вице-премьером РФ

23 марта в ходе рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом ХУСНУЛЛИНЫМ.

В ходе встречи рассмотрены актуальные для Якутии вопросы, среди которых увеличение объёмов жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» Национального проекта «Жилье и городская среда», региональная программа капитального ремонта в многоквартирных домах, эффективное использование централизованных открытых систем теплоснабжения.

Отдельно рассмотрен ход реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе по региональным автодорогам и по городской агломерации «город Якутск».

Были также обсуждены вопросы синхронизации развития Восточного полигона железнодорожных путей и угольных предприятий Южной Якутии.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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