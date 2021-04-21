Глава Якутии встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

В рамках рабочей встречи главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным рассмотрены актуальные для региона задачи.

Одной из важнейших тем обсуждения стали действия федеральных и региональных структур по началу практической реализации строительства Ленского моста: Марат Хуснуллин подтвердил, что поддерживает проект при уровне финансирования из федерального бюджета в 50%.

Айсен Николаев и Марат Хуснуллин также рассмотрели реализацию нацпроектов в Якутии. В частности, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и региональному проекту «Дорожная сеть» в 2021 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 264,41 км автодорог, из них 216,12 км — по региональным автодорогам и 48,29 км — по городской агломерации города Якутска.

Также обсуждены ход жилищного строительства в республике, реализация самой масштабной среди регионов России программы по переселению граждан из аварийного жилья, вопросы восстановления прав участников долевого строительства, темпы работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.