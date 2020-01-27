Глава Якутии встретился с участниками блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, в рамках 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Якутии Айсен Николаев в Национальном художественном музее РС (Я) встретился с участниками блокады и активом общественных организаций ветеранов. Встреча прошла в тёплой дружественной атмосфере в формате праздничного чаепития.

Айсен Николаев отметил, что 27 января отмечается одна из знаменательных дат в истории нашего государства и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. «День полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков — это великий трагический праздник. Блокада продолжалась в течение 872-х дней и в городе, в котором насчитывалось почти 3 млн. жителей, к концу войны оставалось немногим более 500 тысяч человек. Сегодня уже говорится о полутора миллионах ленинградцев, которые погибли в годы войны. Наш святой долг — сохранить реальную историю и память об этих трагических событиях и передать её молодым поколениям», — отметил глава республики.

В настоящее время в Якутии проживают более 20 участников блокады Ленинграда, которых объединяет региональное отделение Международной ассоциации блокадников города-героя Ленинграда.

«В 2016 году на XXV Съезде Международной ассоциации блокадников города-героя Ленинграда столица нашей республики – город Якутск – наравне с Санкт-Петербургом был включен в состав Международной ассоциации. На XXVII Съезде, который проходил в световом зале Смольного в Санкт-Петербурге, где от делегации Якутии мне предоставили слово, я зачитала приветственный адрес нашего Ил Дархана Айсена Сергеевича Николаева. Потом ко мне многие подходили и отмечали, что в Якутии со стороны руководства республики уделяется большое внимание участникам блокады Ленинграда, ежегодно проводятся встречи, что региональное отделение активно сотрудничает с руководством республики. За что мы Вам передаем большую благодарность», — сказала председатель регионального отделения ассоциации Лилия Мустафина и вручила главе республики книгу о воспоминаниях участников блокады, выпущенную в ноябре прошлого года.

От имени потомков выступили дети участников блокады Ленинграда, которые тоже организовали свою общественную организацию, направленную на сохранение и передачу памяти о трагических событиях города-героя Ленинграда подрастающему поколению. Общественная организация активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями республики, проводит встречи со школьниками, организует классные часы и внешкольные мероприятия.

Руководитель Якутского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Алгыс Петров рассказал, что хотя региональное отделение и было создано весной прошлого года, сегодня уже во всех районах и улусах республики имеются свои Волонтёры Победы.

«В этом году мы в рамках 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады организовали и провели акцию «Блокадный хлеб». В рамках Года памяти и славы в России и Года патриотизма в Якутии наше отделение планирует еще активнее включиться в общереспубликанские мероприятия и проекты, инициировать и проводить патриотические акции, оказывать поддержку и внимание нашим ветеранам», — сказал он.

По итогам встречи глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в рамках Года патриотизма в республике началось активное общественное движение и сегодняшняя встреча, ознаменует собой лишь начало ряда юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы.

Глава пожелал ветеранам и участникам блокады крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, а также любви, заботы и внимания не только со стороны родных и близких, но и всех жителей республики.