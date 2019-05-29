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Глава Якутии встретился с участниками 7-й смены в ВДЦ «Океан»

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с участниками 7-й смены в ВДЦ «Океан» — лауреатами деловой игры «ТОР моей мечты».

Глава сообщил, что был очень рад и горд, когда ему позвонил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и выразил восхищение проектами школьников из Якутии. Услышав высокую похвалу, Ил Дархан решил лично познакомиться с ребятами.

Отметим, в седьмую смену Всероссийского детского центра «Океан» получили путевки 40 школьников из Якутии. Трое из них – ученик 10 класса Алданской гимназии Леонид Пятаков, ученица 10 класса Бердигестяхской общеобразовательной школы им. А. Осипова Нурчолпон Сулайманова, ученик 10 класса Городской классической гимназии из Якутска Игорь Мярикянов – заняли первые три места в деловой игре «ТОР моей мечты» и награждены дипломами Минвостокразвития России.

Школьники ознакомили главу со своими проектами. Леонид Пятаков представил проект «Развитие туризма. Создание туристической базы в Алданском районе». Мягкий климат, природная красота и соответствующая инфраструктура дают большой потенциал для развития туризма в промышленном районе, убежден автор проекта.

Игорь Мярикянов ознакомил со своим проектом «Умный дом на вечной мерзлоте», при этом представил все расчёты, риски и научные обоснования инновационного метода.

Нурчолпон Сулайманова рассказала Главе Якутии про школьный театр «Юный актёр», в котором сельские дети развивают умение грамотно выражаться на русском языке, раскрывают творческий и ораторский талант.

Айсен Николаев высоко оценил проекты ребят, отметил их не по годам зрелый подход к научной деятельности. Ребята учли все детали, возможные риски и на конкретных примерах доказали потенциал своих научных работ.

Ил Дархан заверил, что будет следить за развитием проектов и дал соответствующие поручения министерствам. Он поблагодарил детей за достойное представление Республики Саха (Якутия) на дальневосточном уровне, пожелал, чтобы они обязательно продолжили свои проекты.

«Возможно, вы выберете будущую профессию по этим направлениям. Якутия развивается, планируется реализация многих инновационных проектов, нам нужны высококвалифицированные кадры», — подытожил Глава Якутии и вручил школьникам благодарственные письма с памятными подарками.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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