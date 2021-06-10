Глава Якутии встретился с производителями первого речного судна на сжиженном природном газе

В ходе деловой программы в Татарстане Айсен Николаев ознакомился с техническими характеристиками речного пассажирского судна «Чайка» на сжиженном природном газе (СПГ).

Прогулочно-экскурсионное судно на 176 мест построено на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и является первым речным судном, работающим на сжиженном природном газе. С августа прошлого года судно осуществляет перевозки с Кремлевской набережной Казани.



Глава Якутии задал ряд вопросов проектировщикам и эксплуатантам судна, поинтересовался скоростью хода, устройством системы управления, эргономикой пассажирского салона.

Были обсуждены итоги экономии расходов и экологичности эксплуатации судна данного типа, безопасность на воде при разных погодных условиях, устройство системы заправки топливом.

Айсен Николаев подробно ознакомился с разными вариантами исполнения данного судна и другими типами судов производителя, подходящими для речных условий Якутии. «Чайка», по мнению главы региона может подойти для популярного туристического маршрута на Ленские столбы. Руководителю отраслевого предприятия ОАО «Ленское речное пароходство» поручено изучить предложения производителя.

Генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что специалисты компании готовы к исполнению индивидуальных проектов по желаниям и в соответствии с особенностями водных условий и экономическими требованиями заказчика: «Мы понимаем, что для Якутии важны скорость и малая вместимость, повышенная безопасность судна и готовы к сотрудничеству с вами».

Айсен Николаев подробно ознакомился с различными системами судна и в частности устройством заправки топливом и в целом развитием соответствующей инфраструктуры в республике Татарстан.

Необходимо отметить, что сегодня в Якутии ведётся работа по реализации проектов производства сжиженного природного газа: на базе Якутского газоперерабатывающего завода, строительство малотоннажного завода в районе ж/д станции «Нижний Бестях» и наращивание мощности текущего производства ООО «СПГ».