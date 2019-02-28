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Политика
27 февраля 2019, 23:58
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Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук

Глава Якутии Айсен Николаев 27 февраля провел встречу с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

— Для дальнейшего развития Крайнего Севера и Арктики необходимы новые компетенции и знания, конкурентоспособные технологии и продукты, исследования и разработки мирового уровня, которые будут вестись в плотной кооперации с внешними партнерами и субъектами реального сектора экономики, с использованием последних достижений фундаментальной академической науки, — прокомментировал Глава Якутии Айсен Николаев.

Речь на встрече, в которой также принял участие первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, шла о создании в Якутии передового научного центра по исследованию материалов, элементов техники и технологий, устойчивости живых систем в условиях экстремально низких температур, которые присущи Якутии, а также о развитии сети школ для одаренных детей, в том числе по изучению естественнонаучных дисциплин.

 

 

 

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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