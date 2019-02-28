Глава Якутии встретился с Председателем Совета Федерации по экономике

28 февраля в Москве прошла рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Руководитель республики обсудил с сенатором актуальные вопросы социально-экономического развития Якутии, а также ряд наиболее значимых проектов, реализуемых на территории региона.
Айсен Николаев и Дмитрий Мезенцев обсудили также вопросы развития международных экономических связей Республики Саха (Якутия) со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Во встрече также принял участие заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации ФС РФ Виталий Азаров.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)