Глава Якутии встретился с Председателем Совета Федерации по экономике

28 февраля в Москве прошла рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева. Руководитель республики обсудил с сенатором актуальные вопросы социально-экономического развития Якутии, а также ряд наиболее значимых проектов, реализуемых на территории региона. Айсен Николаев и Дмитрий Мезенцев обсудили также вопросы развития международных экономических связей Республики Саха (Якутия) со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Во встрече также принял участие заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации ФС РФ Виталий Азаров. Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82