Глава Якутии встретился с министром транспорта РФ

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил:

Состоялась конструктивная встреча с заместителем министра транспорта РФ Василием Николаевичем Десятковым.

Рассмотрели ход исполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части реконструкции аэропортовых комплексов. В республике продолжается реконструкция 12 аэропортовых комплексов. На встрече определили пути решения ряда проблем по объектам, имеющим риски несвоевременного завершения. Обсудили и вопросы продолжения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска.

Также рассмотрели вопросы строительства комплекса зданий Якутского авиационного технического училища гражданской авиации. Выражаю благодарность министерству транспорта РФ за поддержку развития инфраструктуры воздушного транспорта в республике!