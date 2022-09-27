Глава Якутии встретился с матерями и женами военнослужащих

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 26 сентября встретился с родственниками добровольцев и граждан, призванных на военную службу для участия в специальной военной операции.

«Наши сограждане, как и представители других субъектов РФ, выполняют свой долг, защищают нашу Родину от нацистов, которые захватили власть на Украине. Это тяжелое испытание для всех нас, в особенности тяжело для тех семей, отцы, мужья, братья, сыновья которых находятся на территории спецоперации. Наши контрактники, добровольцы проявляют настоящий патриотизм, героизм. Руководители воинских частей мне звонят, рассказывают, я на связи нахожусь. Каждая семья военнослужащих нуждается в поддержке. Мы окажем всем помощь по социальным вопросам», — сказал Айсен Николаев.

Глава выразил благодарность семьям добровольцев за поддержку мужей, братьев, отцов, сыновей. Матери и жены военнослужащих попросили Айсена Николаева проконтролировать организацию доставки их мужей и сыновей из ЛНР и ДНР, решить вопросы, связанные с трудоустройством участников спецоперации, которые возвращаются или уже вернулись домой, а также с обеспечением их лекарствами, проведением реабилитационных мероприятий.

«Вчера в адрес правительства республики сформулировал поручение о том, чтобы все меры поддержки, которые сейчас для военнослужащих, приступивших к военной службе по мобилизации, ввели, полностью распространялись на семьи добровольцев, контрактников. Те, кто вернулись с территории спецоперации, все они получат эти меры поддержки», — сказал Айсен Николаев.

По Указу главы семьям военнослужащих, приступивших к военной службе по мобилизации, установлена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Также предусмотрены социальные меры: освобождение от платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным питанием школьников, предоставление бесплатной путевки в детские оздоровительные лагеря, целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счёт средств государственного бюджета Якутии, установление повышенных стипендий для обучения в вузах и ссузах для детей из семей призванных.

Айсен Николаев обратил внимание, что республика одним из первых регионов в стране начала возвращать ошибочно призванных граждан из воинских частей Хабаровского, Приморского краев, Амурской области. По поручению Главы в республиканском сборном пункте работают представители региона, которые на месте рассматривают вопросы по мобилизации граждан. Так, вчера из республиканского призывного пункта было возвращено 15 человек. Также создана медкомиссия.

Органы власти региона вместе с общественными организациями будут контролировать, чтобы призванные из республики граждане были обеспечены всем необходимым. Будет оказана адресная помощь семьям мобилизованных.

Как отметил глава, в первые дни был массовый поток вопросов по частичной мобилизации, на сегодня вопросов стало заметно меньше.

«Такую работу мы требуем и у муниципальных образований. По большинству случаев районы могут на месте разобраться. Считаю, что главы муниципалитетов должны более активно работу вести», — подчеркнул руководитель региона.

По словам вице-премьера Ольги Балабкиной, по поручению главы будет создана рабочая группа в постоянном представительстве республики в г. Москва для координации вопросов оказания помощи военнослужащим.

Напомним, что вопросы о частичной мобилизации также можно задать по горячей линии, по номеру 122.