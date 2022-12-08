08.12.2022
18:42
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Политика
Глава Якутии встретился с главой Москвы
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Москву и Якутию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Дальнейшие планы по совместной работе сегодня мы обсудили на встрече с мэром столицы нашей Родины Сергеем Семеновичем Собяниным. Мы обменялись опытом по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Многие практики столицы страны мы можем внедрить и в нашей республике. Также обсудили наше сотрудничество в сфере креативных индустрий, культуры, цифрового развития и культурного наследия. Мы уверены, что наши добрые отношения будут и впредь активно развиваться, обогащаясь новыми совместными планами и проектами!
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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