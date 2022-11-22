22.11.2022
18:11
150
Экономика
Глава Якутии встретился с гендиректором золотодобывающей компании «Полиметалл»
Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
В Санкт-Петербурге встретился с генеральным директором АО «Полиметалл» Виталием Натановичем Несисом. На встрече обсудили реализацию крупных промышленных проектов на территории республики, в частности, на месторождениях «Прогноз» и «Нежданинское». Также рассмотрели вопросы участия компании в поддержке VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году в Якутске.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2022
0
62
22.11.2022
0
157
22.11.2022
0
196
22.11.2022
0
258
22.11.2022
0
158
22.11.2022
0
287
22.11.2022
0
348
22.11.2022
0
156
22.11.2022
1
377
22.11.2022
0
122
22.11.2022
0
282
22.11.2022
0
370
22.11.2022
0
674
22.11.2022
0
277
22.11.2022
0
197
22.11.2022
1
520
22.11.2022
0
308
22.11.2022
0
1760
22.11.2022
0
235
22.11.2022
0
608
22.11.2022
0
1103
22.11.2022
0
1541
22.11.2022
0
341
22.11.2022
0
338
22.11.2022
0
1265
22.11.2022
0
3397
22.11.2022
0
301
22.11.2022
0
3954
22.11.2022
0
227
22.11.2022
0
1358
22.11.2022
0
1165
22.11.2022
0
330
22.11.2022
0
1475
22.11.2022
0
399
22.11.2022
0
361
22.11.2022
0
542
22.11.2022
0
3913
22.11.2022
0
7178
22.11.2022
0
2079
22.11.2022
0
1527
22.11.2022
0
14388
22.11.2022
0
2228
21.11.2022
0
409
21.11.2022
0
572
21.11.2022
0
1182
21.11.2022
0
1721
21.11.2022
0
556
21.11.2022
0
352
21.11.2022
0
444
21.11.2022
0
460
21.11.2022
0
494
21.11.2022
0
1932
21.11.2022
0
330
21.11.2022
0
736
21.11.2022
0
496
21.11.2022
0
786
21.11.2022
0
1683
21.11.2022
0
474
21.11.2022
0
362
21.11.2022
0
897
21.11.2022
0
351
ТОП НОВОСТИ
17.11.2022
0
41283
16.11.2022
0
40733
19.11.2022
Лучший комментарий
7
26205
20.11.2022
1
20803
18.11.2022
1
18810
22.11.2022
0
14377
19.11.2022
0
13779
16.11.2022
0
12527
Добавить комментарий