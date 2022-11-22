Глава Якутии встретился с гендиректором золотодобывающей компании «Полиметалл»

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: В Санкт-Петербурге встретился с генеральным директором АО «Полиметалл» Виталием Натановичем Несисом. На встрече обсудили реализацию крупных промышленных проектов на территории республики, в частности, на месторождениях «Прогноз» и «Нежданинское». Также рассмотрели вопросы участия компании в поддержке VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году в Якутске.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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