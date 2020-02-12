Глава Якутии вручил юбилейные медали Евдокии Калининой

Во время рабочей командировки в Усть-Маю Айсен Николаев встретился с ветераном войны, почётным гражданином района Евдокией Калининой. Глава Якутии вручил ей юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.

Ветеран рассказала главе о своей жизни, трудовой деятельности во время войны и послевоенное время. Она родилась в 1928 году в многодетной семье колхозников села Черемдей Олекминского района, но рано осиротела. В Усть-Маю переехала в 1949 году после окончания Якутского лесного техникума. Молодого специалиста тогда назначили инженером в местном лесхозе, где она проработала 44 года, вплоть до 1993 года.

За свою жизнь Евдокия Георгиевна получила много наград, медалей, званий. Одна из них — знак «Ветеран лесного хозяйства». Однако, больше всего ветеран гордится своими внуками. Их у неё 24 – 11 внуков, 12 правнуков и 1 праправнучка.

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Айсен Николаев спросил о здоровье. Несмотря на почтенный возраст, чувствует Евдокия Георгиевна себя хорошо. Глава пожелал ей крепкого здоровья и поблагодарил за самоотверженный труд во время войны в тылу. В знак уважения и признания он вручил ветерану юбилейные медали к 75-летию Победы. Первую медаль Ил Дархан вручил от Президента страны Владимира Путина, вторую – от республики.

Напомним, что в этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. В России этот год объявлен Годом памяти и славы, в Якутии – Годом патриотизма. По всей стране на протяжении года будут проходить мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о событиях тех времён. Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов.

В Якутии сегодня проживает 81 ветеран войны. В канун Дня Победы всем участникам ВОВ предоставят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. По 30 тысяч рублей также получат вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вдовам участников войны дадут по 20 тысяч рублей, а ветеранам тыла – по 10 тысяч рублей.

Кроме того, впервые выплаты получат дети войны.