27.08.2022
13:30
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Якутия

Родителям погибшего морского пехотинца из Якутии вручили его орден Мужества

Награду получили родители солдата Сергей Александрович и Наталья Валерьевна Козновы из Нерюнгри.

«Мы склоняем голову перед Денисом Сергеевичем Козновым. Он отдал свою жизнь, защищая Отечество, защищая нашу свободу и безопасность. От имени всех якутян выражаю глубокое соболезнование родителям, всем родным и близким. Мы всегда будем хранить память о нем», — сказал Айсен Николаев.

Денис Кознов служил старшим разведчиком разведывательного взвода батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихокеанского Восточного военного округа. Геройски сражался и выполнял долг в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб 24 мая 2022 года от полученных ранений.

Также глава Якутии вручил медаль «За отвагу» Даниилу Васильеву, пулеметчику мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты, жителю Нерюнгри.

На специальной военной операции его рота попала под артиллерийский обстрел. Даниил получил ранение в ногу и вынес обездвиженного раненого товарища в безопасное место. Помогал в перевязке и эвакуации людей.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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