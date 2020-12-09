Глава Якутии вручил награды

Сегодня, 9 декабря, в городе Якутске в Зале Республики состоялась церемония вручения наград, приуроченная Дню Героев Отечества.

Айсен Николаев, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, отметил, что в этот памятный день воздаем дань уважения и благодарности согражданам, которые на всем протяжении истории России силой духа, стойкостью и героизмом славили нашу Родину, являясь примером истинного патриотизма.

Ил Дархан напомнил, что этот год в нашей республике проходит под знаком Года патриотизма, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Я уверен, именно в героическом наследии народа, в его умении сплотиться мы черпаем силы, чтобы вместе преодолеть все трудности. Уверен, что пример старших поколений дает нам энергию развивать родную республику, верить в свою страну даже в самой непростой ситуации!», – сказал Айсен Николаев.

В год юбилея Победы в республике шла большая работа по увековечиванию подвига народа в Великой Отечественной войне. В городах и районах открылись памятные обелиски и мемориалы, созданы книги и фильмы о военных годах. Несмотря ни на что, не останавливалась большая поисковая работа, которая велась вместе с поисковиками из других регионов. Каждая их находка, возвращающая нам имена и подвиги солдат великой войны – это святое, это огромная ценность для всех нас.

«С 1942 года считался без вести пропавшим уроженец Усть-Алданского улуса Иннокентий Матвеевич Готовцев. Поисковики нашли его солдатский медальон под Ржевом, где в кровопролитных боях полегли тысячи якутян. Сегодня, в День героев Отечества, память о воине вернулась в родную Якутию. Боевой путь от озера Ильмень до Прибалтики прошел уроженец Сунтарского улуса Тит Степанович Васильев и с победой вернулся на родину. Но только сегодня, спустя десятилетия, его героическая награда – Орден Славы – будет вручен его семье», – сказал глава республики.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что слова Максима Горького «В жизни всегда есть место подвигу!» обрели особый смысл в этом году, события которого стали проверкой на прочность для всего общества. Перед лицом опасной инфекции, угрожающей здоровью и благополучию человечества, проявились лучшие качества наших людей –самоотверженность, воля и мужество.

С первых дней пандемии на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье якутян находятся наши медики, верные своему профессиональному долгу. Свыше 8 тысяч медицинских работников лечат жителей республики от коронавируса, спасают их, не видя семей, находясь в постоянном напряжении всех своих сил.

«Я хочу сегодня в вашем лице от всей души сказать спасибо всем медикам Якутии. Вы каждый день выходите на передовую, не считая свой труд героическим. Но я уверен, люди знают цену вашего подвига, ведь в ваших руках счастье, благополучие и хорошее самочувствие всего общества», – сказал руководитель региона.

Ярко проявилась в это непростое время взаимная помощь и ответственность якутян, по всей республике развернулось волонтерское движение. С первых дней пандемии более 3 тысяч волонтеров в Якутске и во всех районах пришли на помощь пожилым людям, инвалидам, всем, кто нуждался в поддержке и сочувствии. В медицинских учреждениях помогают волонтеры-медики – работают в «красной зоне», в поликлиниках, в колл-центрах. Такая помощь имеет огромное значение, чтобы система здравоохранения республики выдерживала колоссальную нагрузку, чтобы люди получили своевременную медицинскую помощь.

«Наши волонтеры не просто отработали огромное количество заявок, они еще раз подтвердили, насколько сильны у нас традиции милосердия и доброты, насколько открыта и щедра душой наша молодежь!», – подчеркнул глава республики.

Айсен Николаев пожелал всем успехов, смелости в осуществлении своих идей, счастья и благополучия, и в торжественной обстановке вручил награды.

Медальон красноармейца Иннокентия Матвеевича Готовцева передан на вечное хранение Тандинскому историко-архитектурному музею имени Ивана Павловича Готовцева – филиалу МКУ «Борогонский музей истории улуса». Медальон получила заведующая филиалом музея Матрена Черноградская.

Орден Славы III степени Тита Степановича Васильева вручена сыновьям ветерана Валентину Васильеву, Николаю Петрову, внуку ветерана Владиславу Васильеву.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Якутии награждена юбилейной медалью и грамотой Российского организационного комитета «Победа».

Почетного звания «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» удостоены заведующая, врач-педиатр кардиоревматологического отделения Педиатрического центра Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины Вера Аргунова; врач-инфекционист поликлиники № 1 г. Якутска Людмила Павлова. Грамотой главы Якутии награждены врач-травматолог-ортопед травматологического отделения Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи Виктор Веревкин; заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы Людмила Неустроева; заведующая отделением Клинического центра Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины Вера Пестерева.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечены заведующий отделением, врач-неонатолог Якутской республиканской клинической больницы Радомир Александров; врач-травматологаортопед травматологического отделения Республиканской больницы № 2 Центра экстренной медицинской помощи Иннокентий Дьячковский. Благодарность главы Якутиивручена Ие Нукунановой, участковому врачу – терапевту Якутской городской больницы № 3.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и грамотой награждены Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ (председатель – Василий Попов); автоволонтеры Республиканского волонтерского центра партии «Единая Россия» Любовь Андреева и Виктор Иванов; волонтеры Республиканского волонтерского корпуса «#МыВместе» г. Якутска Алгыс Петров и Валентина Сметанина.

От имени награжденных с ответным приветственным словом выступил сын кавалера ордена Славы Тита Степановича Васильева, почетный работник ЖКХ республики Валентин Васильев.