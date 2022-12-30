Глава Якутии возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Федору Попову

В селе Майя Мегино-Кангаласского района почтили память первого из якутян Героя Советского Союза

Сегодня в селе Майя Мегино-Кангаласского района почтили память первого из якутян Героя Советского Союза Федора Попова. В памятной церемонии принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщает ЯСИА.

В церемонии возложения цветов участвовали также глава Мегино-Кангаласского района Дмитрий Тихонов и представители общественности.

1 октября 1943 года красноармеец Попов одним из первых в полку в составе отделения переправился через реку Днепр у деревни Глушец. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими подразделениями полка: в рукопашной схватке в траншее врага уничтожил до 50 солдат и офицеров противника и удерживал плацдарм до переправы основных сил. Скончался от полученных ран 13 октября 1943 года.

Федор Попов похоронен в деревне Деражичи Лоевского района Гомельской области.