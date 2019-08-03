Глава Якутии вошёл в состав Президиума Госсовета

В новый состав утверждённого 2 августа распоряжением Президента России Владимира Путина Президиума Государственного Совета Российской Федерации вошёл Глава Якутии Айсен Николаев.

Президиум Государственного совета решает оперативные вопросы, анализирует реализацию плана работы Государственного совета и его решений. Персональный состав президиума, состоящий из восьми членов, определяется Президентом Российской Федерации и утверждается его распоряжением.

Кроме главы Якутии Айсена Николаева в президиум Государственного совета РФ вошли глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Напомним, Государственный совет Российской Федерации, возглавляемый Президентом России, является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, полномочные представители Президента России в федеральных округах, высшие должностные лица — руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, руководители фракций в Государственной Думе.

С распоряжением Президента РФ «О президиуме Государственного совета Российской Федерации» № 255-рп можно ознакомится здесь.