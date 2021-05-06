Глава Якутии вошел в топ губернаторов в Instagram

Эксперты Центра политической конъюнктуры изучили аккаунты глав регионов в Instagram и составили рейтинг популярности губернаторов, основанный на количестве подписчиков, лайков, комментариев и других важных показателях. Первое место в рейтинге занял глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава Якутии Айсен Николаев на седьмой строчке рейтинга.

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