06.05.2021
17:00
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Политика

Глава Якутии вошел в топ губернаторов в Instagram

Эксперты Центра политической конъюнктуры изучили аккаунты глав регионов в Instagram и составили рейтинг популярности губернаторов, основанный на количестве подписчиков, лайков, комментариев и других важных показателях.

Первое место в рейтинге занял глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава Якутии Айсен Николаев на седьмой строчке рейтинга.

Источник: https://cpkr.ru/issledovaniya/tsifrovye-portrety-glav-rossiyskikh-regionov/storis-uspekha-reyting-glav-regionov-v-instagram/
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