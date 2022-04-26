Глава Якутии вошел в ТОП-20 глав регионов РФ
«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за март 2022 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2022 года.
ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:
|Место в рейтинге
|Персоны
|Регион
|Кол-во сообщений, тыс.
|1
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|Чечня
|1 198,26
|2
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|Москва
|182,18
|3
|АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|Крым
|84,94
|4
|ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|Московская обл.
|45,90
|5
|ХАБИРОВ Радий Фаритович
|Башкортостан
|34,28
|6
|ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|Архангельская обл.
|31,67
|7
|ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|Белгородская обл.
|28,75
|8
|ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|Кемеровская обл.
|21,38
|9
|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|Краснодарский край
|21,32
|10
|АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|Самарская обл.
|20,34
|11
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|Татарстан
|19,78
|12
|КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|Свердловская обл.
|19,25
|13
|ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|Хабаровский край
|18,76
|14
|МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|Дагестан
|18,43
|15
|ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|Ставропольский край
|16,48
|16
|БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|Санкт-Петербург
|16,15
|17
|КОМАРОВА Наталья Владимировна
|ХМАО
|16,03
|18
|ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|Челябинская обл.
|14,72
|19
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|Республика Саха
|14,42
|20
|БУРКОВ Александр Леонидович
|Омская обл.
|13,37
Лидерами рейтинга в марте 2022 года стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).
Пользователи соцсетей упоминали Рамзана Кадырова в связи с полемикой между ним и миллиардером Илоном Маском. Также пользователи обсуждали видео, на котором Рамзан Кадыров сообщил о своем прибытии в Украину. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченские бойцы участвуют в военной операции России на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должны отказаться от своих заявлений по санкциям против России из-за военной операции на Украине, иначе Чечня введет против них ответные меры.
Пользователи соцсетей обсуждали решение Сергея Собянина об отмене масочного режима в Москве, а также других антиковидных мер на предприятиях и в организациях. Соответствующий указ вступил в силу 15 марта. По словам Сергея Собянина, решение было продиктовано нормализацией эпидемиологической обстановки в столице. Также, Сергей Собянин отменил использование QR-кодов и другие ограничения в отношении проведения массовых мероприятий. Кроме того, Сергей Собянин выступил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России, и поблагодарил российских военнослужащих.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днем Общекрымского референдума 2014 года. Также пользователи соцсетей обсуждали объявление Сергея Аксенова о награде в 10 млн рублей за поимку украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Помимо этого, Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Он подтвердил слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова о том, что российская армия заняла область, в связи с чем поставлен вопрос о выплатах жителям Херсона пенсий и зарплат в рублях.
Методика:
- Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 14.04.2022.
- Период исследования: 1-31 марта 2022 года.
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«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
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