26.04.2022
00:28
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Политика

Глава Якутии вошел в ТОП-20 глав регионов РФ

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за март 2022 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2022 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтингеПерсоныРегионКол-во сообщений, тыс.
1КАДЫРОВ Рамзан АхматовичЧечня1 198,26
2СОБЯНИН Сергей СеменовичМосква182,18
3АКСЁНОВ Сергей ВалерьевичКрым84,94
4ВОРОБЬЕВ Андрей ЮрьевичМосковская обл.45,90
5ХАБИРОВ Радий ФаритовичБашкортостан34,28
6ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр ВитальевичАрхангельская обл.31,67
7ГЛАДКОВ Вячеслав ВладимировичБелгородская обл.28,75
8ЦИВИЛЕВ Сергей ЕвгеньевичКемеровская обл.21,38
9КОНДРАТЬЕВ Вениамин ИвановичКраснодарский край21,32
10АЗАРОВ Дмитрий ИгоревичСамарская обл.20,34
11МИННИХАНОВ Рустам НургалиевичТатарстан19,78
12КУЙВАШЕВ Евгений ВладимировичСвердловская обл.19,25
13ДЕГТЯРЕВ Михаил ВладимировичХабаровский край18,76
14МЕЛИКОВ Сергей АлимовичДагестан18,43
15ВЛАДИМИРОВ Владимир ВладимировичСтавропольский край16,48
16БЕГЛОВ Александр ДмитриевичСанкт-Петербург16,15
17КОМАРОВА Наталья ВладимировнаХМАО16,03
18ТЕКСЛЕР Алексей ЛеонидовичЧелябинская обл.14,72
19НИКОЛАЕВ Айсен СергеевичРеспублика Саха14,42
20БУРКОВ Александр ЛеонидовичОмская обл.13,37

Лидерами рейтинга в марте 2022 года стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

Пользователи соцсетей упоминали Рамзана Кадырова в связи с полемикой между ним и миллиардером Илоном Маском. Также пользователи обсуждали видео, на котором Рамзан Кадыров сообщил о своем прибытии в Украину. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченские бойцы участвуют в военной операции России на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должны отказаться от своих заявлений по санкциям против России из-за военной операции на Украине, иначе Чечня введет против них ответные меры.

Пользователи соцсетей обсуждали решение Сергея Собянина об отмене масочного режима в Москве, а также других антиковидных мер на предприятиях и в организациях. Соответствующий указ вступил в силу 15 марта. По словам Сергея Собянина, решение было продиктовано нормализацией эпидемиологической обстановки в столице. Также, Сергей Собянин отменил использование QR-кодов и другие ограничения в отношении проведения массовых мероприятий. Кроме того, Сергей Собянин выступил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России, и поблагодарил российских военнослужащих.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днем Общекрымского референдума 2014 года. Также пользователи соцсетей обсуждали объявление Сергея Аксенова о награде в 10 млн рублей за поимку украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Помимо этого, Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Он подтвердил слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова о том, что российская армия заняла область, в связи с чем поставлен вопрос о выплатах жителям Херсона пенсий и зарплат в рублях.

Методика:

  1. Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.
  2. Для построения рейтинга учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах.
  3. Данные для рейтинга рассчитаны 14.04.2022.
  4. Период исследования: 1-31 марта 2022 года.

 

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

Источник: Медиалогия.
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