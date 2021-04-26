Глава Якутии: внедряйте креатив

Глава республики Айсен Николаев 25 апреля в «Точке кипения» встретился с участниками образовательной программы «Глобальный бизнес 2020».

Модератор мероприятия — генеральный директор АО «Корпорация развития РС (Я)» Афанасий САВВИН, начиная встречу, отметил, что Якутия – первый регион России, принявший нормативно-правовой акт по развитию креативной экономики на правительственном уровне.

Образовательная программа, нацеленная на расширение присутствия компаний Якутии на внешних рынках, стартовала 5 августа прошлого года по инициативе «Корпорация развития РС (Я)» при поддержке руководства республики. В течение восьми месяцев представители государственных компаний и организаций республики прошли интенсивное обучение у ведущих российских экспертов международного уровня в области развития бизнеса, маркетинга и бренд-менеджмента.

Айсен Николаев, обращаясь к участникам образовательной программы, подчеркнул, что креативность должна быть в любом секторе, должны быть люди, подходящие к вопросам производства, продаж, выхода на новые рынки по-новому. По словам главы республики, если компании удовлетворены позициями на рынке Якутии, то это путь застоя, дальнейшей потери рынка, и компании должны стремиться на другие рынки, даже в глобальные рынки. Из истории успеха всех крупнейших компаний страны видно, что они выросли из локальных брендов.

«На самом деле никакой такой закостенелой системы уже нет. Сегодня в мире развитие онлайн-торговли и стирание границ идет быстрыми темпами. И вот этим надо уметь пользоваться», — сказал Айсен Николаев и отметил, что в республике возлагают на выпускников этого курса большие надежды.

Глава Якутии выразил благодарность Андрею ПУРТОВУ за поддержку идеи республики по реализации образовательной программы.

Куратор образовательной программы «Глобальный бизнес 2020», основатель HiBrand, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Пуртов в своем выступлении отметил, что Якутия — единственный субъект в РФ, который правильно понимает креативную экономику. По словам Андрея Пуртова, креативная экономика – это экономика, в рамках которой традиционные компании используют креативные, маркетинговые инструменты, трансформируют свои бизнесы, творчески подходят к ним и добиваются принципиальных результатов. Основатель HiBrand подчеркнул, что любая компания, любой продукт, брэнд, живое существо в природе имеет свой жизненный цикл и очень важно понимать, что это цикл конечен, но компании могут себя переизобретать.

Андрей Пуртов пожелал выпускникам программы стать агентами позитивных перемен в бизнесе и в республике в целом, вдохновлять коллег компетентностью, научить их работать по-новому.

«На самом деле проекты являются побочным результатом программы. Самое главное — мы трансформировали вас. И результатом программы является то, что вы стали другими», — сказал куратор образовательной программы.

Команды ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания РС (Я)», АО «Якутский хлебокомбинат», ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АО ФАПК «Сахабулт», АО «Авиакомпания «Якутия» представили Главе республики результаты обучения — разработанные ими проекты новых маркетинговых стратегий своих компаний.

После презентации Айсен Николаев дал оценку каждому проекту, высказал пожелания и отметил, что качество проектов во многом зависит от личной вовлеченности руководителей компании.

В обсуждении проектов приняли участие руководители министерств, ведомств.

Глава республики указал на необходимость воплощения проектов стратегий в жизнь, поручил Министерству имущественных и земельных отношений при рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компаний, также на советах директоров, балансовых комиссиях отслеживать реализацию стратегий.

По словам руководителя региона, это только начало пути в трансформации отраслей и организаторы должны продолжить образовательную программу. Айсен Сергеевич пожелал выпускникам самосовершенствоваться, самообучаться и достигать успехов, внедряя креативные инструменты в компаниях.