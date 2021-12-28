Глава Якутии в топ-10 национального рейтинга губернаторов

Глава республики Айсен Николаев занял 10-ую строчку в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2021 года, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «По оценкам экспертов, нынешний год прошел для Айсена Николаева и возглавляемого им региона тяжелее, чем предыдущий, чему имелся целый ряд объективных причин. Однако наработанные главой крупнейшего субъекта Российской Федерации авторитет и запас «имиджевой прочности» оказались весьма солидными», — говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам года эксперты определили для Айсена Николаева восходящий тренд, обосновав его успешной работой главы Якутии по целому ряду направлений, в том числе и в последние месяцы 2021 года. «Не раз отмечалось повышенное внимание Айсена Николаева к IT-сектору. То, что эти усилия не остались без внимания федерального центра, в ноябре публично подтвердил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев», — пишут аналитики. Так, строительство в Якутии первого на Дальнем Востоке креативного кластера будет завершено весной будущего года. На его возведение Якутия получит из федерального бюджета почти 413 млн рублей. Кроме того, в республике снижается заболеваемость COVID-19, что позволило не только смягчить ограничения, но и избежать введения более серьезных проивоэпидемических мер. Также под руководством Айсена Николаева Якутия вышла в число лидеров по росту промышленного производства. По оценкам аналитиков, этот показатель по итогам 2021 года составит порядка 18% по отношению к результатам предыдущего 2020-го года. За минувший год в Якутии установлены рекордные показатели в добыче золота, угля и нефти. Стратегическое значение имеет «якутский газовый проект». «Однако, наряду с этим, Айсена Николаева отличает исключительно большое внимание к проблеме экологии. Для контроля за уровнем парниковых газов, разработки технологий нейтрализации уже выброшенных газов глава продвигает создание в республике уникального карбонового полигона. Якутия является одним из лидеров по внедрению экологических технологий, в частности, технологий повторного использования отработанных материалов», — приводятся мнения экспертов. Помимо этого, практически все эксперты среди больших достижений Айсена Николаева упоминают настоящий прорыв в реализации проекта Ленского моста. Большим плюсом для республики является реконструкция участка БАМа, проходящего по ее территории. В плюс главе республики засчитано и переселение за год более 12 тысяч жителей из ветхого и аварийного жилья. В арктической зоне Якутии после почти трех десятилетий перерыва начали строить многоквартирные дома. Особое внимание аналитиков привлек проект главы республики «Дети столетия», который предполагает выплаты из республиканского бюджета по 100 тысяч рублей каждому родившемуся в 2022 году якутянину. В итоге по результатам 2021 года эксперты поставили в «Национальном рейтинге» Айсена Николаева на почетное 10-е место. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.