Глава Якутии в Москве

Глава Якутии Айсен Николаев в начале этой недели находится с рабочей командировкой в Москве. В столице России Глава Якутии проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных органов государственной власти и государственных корпораций по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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