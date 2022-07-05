Глава Якутии в Хабаровске посетил краеведческий музей

Глава Якутии @Aisen_nikolaev находится в рабочей командировке в Хабаровске. В ходе командировки глава республики посетил краеведческий музей Дальнего Востока им. Н.И. Гродекова.

«Рад был встретить тут якутян. Ознакомился с уникальными экспонатами культуры народа саха, которые были переданы музею Гродекова в конце 19 — начале 20 века. Это замечательный музей, с которым наш республиканский краеведческий музей налаживает сотрудничество. Этой осенью жители Хабаровска увидят нашу этнографическую выставку в рамках мероприятий 100 — летия ЯАССР», — сообщил глава региона в своих официальных страницах.