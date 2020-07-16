Глава Якутии ужал постпредство Якутии

Указ

О внесении изменений в Положение о Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2010 г. № 287 «О Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации»

В соответствии с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2010 г. № 287, следующие изменения:

1) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Участвует в подготовке мероприятий, инициируемых Главой Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия) на федеральном уровне.»;

2) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. Осуществляет во взаимодействии с органами государственной власти Республики Саха (Якутия) организационно-протокольное сопровождение участия Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях.»;

3) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. Способствует в пределах своих полномочий привлечению в Республику Саха (Якутия) отечественных и иностранных инвестиций, взаимодействует с кредитно-финансовыми учреждениями и организациями для привлечения финансовых ресурсов, активизации операций с ценными бумагами Республики Саха (Якутия) на фондовых рынках Российской Федерации.»;

4) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16. Организует и обеспечивает пребывание официальных делегаций, в том числе оказывает содействие в протокольном обеспечении официальных приемов, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в соответствии с планами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).»;

5) пункт 3.20 изложить в следующей редакции:

«3.20. Осуществляет функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений: государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутское постпредство в г. Москве» и государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Санаторий «Бэс Чагда».»;

6) пункт 3.22 изложить в следующей редакции:

«3.22. Принимает участие в организации, организует и проводит в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях мероприятия, направленные на продвижение положительного имиджа Республики Саха (Якутия), содействует распространению официальной информации об истории, социально-экономической, культурной, спортивной и духовной жизни Республики Саха (Якутия).»;

7) пункт 3.23 изложить в следующей редакции:

«3.23. Организует работу по учреждению, учету и выдаче ведомственных наград.»;

8) пункт 3.28 изложить в следующей редакции:

«3.28. Осуществляет мониторинг рассмотрения обращений Главы Республики Саха (Якутия) и Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в федеральных органах государственной власти.»;

9) пункт 3.29 изложить в следующей редакции:

«3.29. Формирует и ведет Единый реестр обращений Главы Республики Саха (Якутия) и Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в федеральные органы государственной власти на основе данных, полученных от федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещает в информационно-справочной системе «Мобильная справочная информационная система Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)» в соответствии с формой, согласованной с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).»;

10) в абзаце втором пункта 5.1 слова «четырех заместителей» заменить словами «трех заместителей».

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

15 июля 2020 года

№ 1323