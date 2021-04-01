Глава Якутии уверен

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ провел встречу с директором фонда «Тотальный диктант» Ольгой РЕБКОВЕЦ, членом правления фонда «Тотальный диктант», наставником Якутска Вячеславом БЕЛЯКОВЫМ и писателем Андреем ГЕЛАСИМОВЫМ.

Ил Дархан приветствовал гостей и отметил, что для Якутска большая честь стать столицей Тотального диктанта и со стороны республики проводится вся необходимая организационная работа. Айсен Николаев выразил уверенность в том, что все мероприятия пройдут на высоком уровне.

Ольга Ребковец проинформировала об открытии Фестиваля грамотности, который проходит в рамках акции «Тотальный диктант». Накануне в Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи статуса столицы Тотального диктанта Якутску. Также на борту самолета пассажиры рейса «Санкт-Петербург – Якутск» написали демодиктант, который к концу полета проверили эксперты. С 22 марта в дистанционном формате проходят курсы повышения квалификации для преподавателей. Ольга Ребковец отметила хороший уровень подготовки мероприятий.

Андрей Геласимов рассказал о том, что в эти дни запланированы творческие встречи в его родной школе № 21, в СВФУ, а также в Национальной библиотеке. Кроме того, 2 апреля состоится презентация книги «Жажда» на якутском языке.

Фестиваль завершится к 5 апреля, а 8 апреля в Якутск прилетит автор Тотального диктанта — 2021 Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ. В эти дни запланированы творческие встречи, конкурсы, викторины, а также флешмобы в поддержку просветительской акции. Тотальный диктант пройдет 10 апреля. Всего по миру будет работать около полутора до двух тысяч площадок в 750 населенных пунктах России и 200 населенных пунктах в 60 странах.

31 марта стартовала регистрация на площадки Тотального диктанта на сайте totaldict.ru.