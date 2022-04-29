Глава Якутии улучшил свои позиции в национальном рейтинге губернаторов

Эксперты отметили его как одного из наиболее эффективных глав регионов РФ.

Глава Якутии Айсен Николаев, согласно данным федерального общественного проекта «Национальный рейтинг» за март-апрель 2022 года, улучшил свои позиции в ТОП-10 и занимает восьмое место среди руководителей всех субъектов страны. Эксперты отметили его как одного из наиболее эффективных глав регионов, хорошо показавших себя в кардинально изменившейся обстановке. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Глава Якутии отменил большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При этом, несмотря на отступление заболевания, здоровью граждан руководство республики продолжают уделять повышенное внимание. В частности, по поручению Айсена Николаева создаётся резерв лекарственных препаратов.

Место эпидемии на первых позициях общероссийской повестки заняли события спецоперации на Украине. Эксперты отметили деятельное участие Айсена Николаева в судьбе прибывающих в республику граждан, покинувших Донецкую и Луганскую народные республики. Общее число их пока невелико, но к их проблемам руководство Якутии относится с большим вниманием.

Также наблюдатели отмечают эффективные и своевременные меры, предпринятые главой и руководством Якутии для предотвращения дефицита продуктов питания в условиях ажиотажного спроса. Благодаря предпринятым шагам, в Якутии не только не допустили дефицита продовольствия и товаров первой необходимости, но и сформировали их запас не менее чем на 6 месяцев