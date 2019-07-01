Глава Якутии указал на еще одно «слабое звено»

Как известно, национальные проекты России должны до 2024 года обеспечить прорывы в социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина. Естественно, что создается жесткая обстановка для тех, кто не выполняет нацпроекты.

На днях Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что якутский кабмин справляется с поставленными задачами. При этом он отметил, что необходим строгий контроль на муниципальном уровне и подверг критике за нерасторопность главу Алданского района Северина ПОЗДНЯКОВА. Как сообщает ЯСИА, «Глава Якутии констатировал, что алданские власти до сих пор не представили заявку в Дирекцию жилищного строительства на участие в программе по переселению из аварийного жилфонда в 2019 году. И это несмотря на то, что в районе находится самый большой объем в республике расселяемого аварийного жилья – 181 тыс. квадратных метров».

Айсен Николаев сказал, что если заявка не будет сформирована до крайнего срока – 1 июля, деньги будут перераспределены по другим районам.

«Контроль сегодня строжайший со стороны правительства РФ. Никакие переносы и послабления недопустимы. Президентом поставлена задача реализовать указы в установленные сроки, исходя из этого графики составлены, их надо исполнять. Если не можете, пишите заявление», — было сказано в адрес глав районов.

Следующее «слабое звено», судя по выступлению Айсена Николава в эфире программы «Прямой разговор», — это город Якутск. В этом году на ремонт дорог в столице выделана очень большая сумма – около 1,5 млрд рублей на 25,8 км дорог, что в несколько раз больше, чем в предыдущем году. Как рапортуют из окружной администрации Якутска, все идет по графику. Однако Ил Дархан сказал, что обычно к ысыаху Туймаады часть дорог – до 35 процентов — уже бывает сдана, но в этом году такого не происходит. Более того, по одному из объектов – в микрорайоне Северный для многодетных семей еще не проведен конкурс закупок.

Тема запоздалого ремонта дорог Якутска начала активно обсуждаться в социальных сетях. Говорится, что два сухих месяца уже позади, что наводит на определенные невеселые размышления. Также пишут, что в мэрии не хватает спецов-«контрактников», что это сложная работа, ошибки в которой наказываются штрафами, поэтому хороших специалистов надо было беречь.

Глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА прокомментировала ход дорожно-ремонтых работ:

«Многим кажется, что ремонтные работы начались поздно, но они идут по утвержденному рабочему графику. Работы по дорожному покрытию должны быть завершены в конце сентября или начале октября. Затем по действующим нормативам до декабря будут вестись работы по благоустройству».

В апреле мэр отмечала, что «сразу, как установится нужная температура воздуха, подрядчики приступят к работе». Также говорилось о том, что в Якутске будет введен трехуровневый контроль за реконструкцией и ремонтом дорог. Мэрия подпишет соглашение с лицензированной лабораторией по отбору подрядных организаций. Также будет приобретено специальное оборудование для производственного контроля. Помимо этого, для осуществления технадзора за производством работ будет привлечена сторонняя организация.

24 июня прозвучало еще одно заявление о том, что ремонт дорог будут контролировать общественники.

«В состав общественной комиссии вошли автолюбители, велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы. Мы будем еженедельно проводить объезды по объектам. Горожанам важно, чтобы наши дороги после ремонта стали лучше», — сказал член рабочей комиссии по общественному контролю за исполнением нацпроекта «БКАД», заместитель председателя Общественной палаты Якутска Антон ЖОНДОРОВ.

Действительно, если работы будут вестись в спешке, то может пострадать качество. К сожалению, горожане наблюдали не раз, как новенькая дорога буквально рассыпалась на глазах через год-два эксплуатации.

Справка

Всего работают 12 национальных проектов России: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Общий бюджет их исполнения составит 25,7 трлн рублей, включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Из федерального бюджета выделят 13,1 трлн рублей, из региональных – 4,9 трлн рублей, из внебюджетных источников – 7,5 трлн рублей, а еще 147 млрд рублей – из государственных внебюджетных фондов.