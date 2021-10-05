Айсен Николаев теперь в Telegram!

Глава Якутии создал личный канал в мессенджере Телеграмм. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ сообщил сам в первой опубликованной записи, передаёт ЯСИА.

Глава Якутии доступен для жителей во всех популярных в республике социальных сетях — Инстаграме, Вконтакте, Одноклассниках, Твиттере, Ютубе. Теперь Айсен Николаев завел страницу в Telegram.

По итогам сентября этого года Айсен Николаев в рейтинге личных страниц занял первое место на Дальнем Востоке среди губернаторов, а среди руководителей регионов страны он находится на третьем месте. Каждый житель Якутии может лично обратиться к главе республики.

Глава республики ранее отмечал, что порядка 92% жителей Якутии имеет доступ к быстрому интернету, но работа ещё продолжается — остались арктические районы, подключение которых к интернету является одной из основных задач.