Глава Якутии: Сотрудничество со Сбербанком в сфере цифровых технологий

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с председателем Байкальского Банка ПАО Сбербанк Александром Николаевичем Абрамкиным. Встреча была посвящена вопросам цифровой трансформации республики, также обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с обновлением автобусного парка для районов республики и города Якутска.

За годы совместной работы со Сбером у нас сложились доверительные, взаимовыгодные отношения. Одно из важнейших направлений сотрудничества — сфера цифровых технологий. Александр Николаевич отметил, что в ходе посещения ИТ-парка в Якутске был сильно впечатлён уровнем цифровой трансформации в нашей республике. Часть наших наработок будут использованы в работе с другими регионами. Мы договорились о реализации совместных проектов в области цифровых технологий с использованием своих наработок. Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет плодотворным.