Глава Якутии сообщил о возбуждении уголовного дела

Айсен Николаев недавно написал в соцсетях:

По пожарам в Верхоянье и обращению жителей улуса в мой адрес

Сегодня возбуждено уголовное дело по факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе. Первый зам председателя правительства республики Алексей Колодезников, зам председателя правительства Денис Белозеров и министр экологии Сахамин Афанасьев доложили мне о принимаемых мерах по тушению и локализации пожаров. В настоящее время на территории Верхоянского района действует 12 природных пожаров, из них 5 локализовано, угрозы населенным пунктам нет. Я принял решение об объявлении режима межмуниципального ЧС. На тушение пожаров в Верхоянье будут направлены средства из резервного фонда республики, вертолёт МИ-8.

По итогам моей встречи с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным готовится постановление Правительства РФ о выделении Якутии дополнительно 85 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники из федерального бюджета