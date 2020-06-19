Глава Якутии сократил советника и перетасовал АГиП
УКАЗ
О внесении изменений в приложение № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 2 октября 2018 г. № 33 «О структуре Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)»
В целях совершенствования структуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов в Республике Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 2 октября 2018 г. № 33 «О структуре Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:
- в строке 8 цифру «5» заменить цифрой «4»; (сократилось число советников премьер-министра)
- в строке 13 цифры «13» заменить цифрами «12»; (сократилось число сотрудников Департамента внутренней политики)
- в строке 15 цифры «18» заменить цифрами «17»; (сократилось число сотрудников Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы)
- в строке 17 цифры «14» заменить цифрами «13»; (сократилось число сотрудников Департамента по вопросам местного самоуправления)
- в строке 19 цифры «10» заменить цифрами «15»; (увеличилось число сотрудников Департамента процессного и проектного управления)
- в строке 22 цифры «12» заменить цифрами «11». (сократилось число сотрудников Управления инфокоммуникационного и технического обеспечения)
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Приложение N 1
Утверждено
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 2 октября 2018 г. N 33
(в ред. Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 23.10.2018 N 127, от 17.10.2019 N 783, от 21.11.2019 N 833, от 28.12.2019 N 954)
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