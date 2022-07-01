Глава Якутии соболезнует родным погибших в авиакатастрофе

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет АН-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших

Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь.