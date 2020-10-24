24.10.2020
11:58
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Некролог

Глава Якутии соболезнует

Пять человек стали жертвами пожара в двухквартирном доме в селе Крест-Кытыл Намского улуса. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Сегодня утром всю Якутию потрясла новость о трагическом пожаре в Намском улусе, жертвами которого стали 5 человек, в том числе четверо детей.

Это огромное горе, настоящая трагедия для семьи, для всех нас. Приношу соболезнования родным и близким, вся республика разделяет вашу боль и скорбит вместе с вами!

Эта трагедия – напоминание всем нам соблюдать все меры безопасности. Я хочу обратить внимание наших граждан на неукоснительное исполнение правил противопожарной безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал Глава Якутии в instagram @nikolaev_aisen.

Сегодня утром прошло экстренное заседание КЧС республики, в ходе которого было принято решение об оказании психологической и материальной помощи семье и родным.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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