12.08.2022
18:37
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Якутия

Глава Якутии снял региональный режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Провел заседание КЧС с участием представителей федеральных ведомств. В республике за последние 2 недели ситуация с лесными пожарами серьезно улучшилась. На текущую дату в Якутии действуют 23 лесных пожара на общей площади 182 053 га. На аналогичную дату прошлого года был зарегистрирован 171 лесной пожар на общей площади 3 948 540,7 га.
На сегодняшний день крупные пожары остались только на труднодоступных территориях Усть-Майского района и восточной части Алданского района, примыкающих к Хабаровскому краю. Пожары не угрожают населенным пунктам. И сегодня по итогам заседания и представлению соответствующих органов, я принял решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.
От имени всех якутян выражаю огромную благодарность каждому, кто вместе с нами встал на борьбу с огненной стихией. Пожароопасный сезон в республике еще не закончен – впереди много работы.

Фото: t.me/aisen_nikolae
Источник: t.me/aisen_nikolae

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