Глава Якутии: Скорбим вместе…

Глава Якутии выразил в своем аккаунте в Инстраграм соболезнование:

Произошла трагедия в Кузбассе… Это большое горе, унёсшее с собой 52 человеческие жизни. От имени всех якутян и от себя лично выражаю соболезнования всем жителям Кузбасса, семьям и близким жертв… Скорбим вместе с вами…