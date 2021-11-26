26.11.2021
09:49
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Некролог

Глава Якутии: Скорбим вместе…

Глава Якутии выразил в своем аккаунте в Инстраграм соболезнование:

Произошла трагедия в Кузбассе… Это большое горе, унёсшее с собой 52 человеческие жизни. От имени всех якутян и от себя лично выражаю соболезнования всем жителям Кузбасса, семьям и близким жертв… Скорбим вместе с вами…

Фото: @aisen_nikolaev.
Источник: @aisen_nikolaev.
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