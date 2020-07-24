24.07.2020
12:37
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Коронавирус

Глава Якутии: Ситуация с коронавирусом напряженная

Сегодня, 24 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрирован 49 новых случаев коронавируса.

Из них 39 в Якутске.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

33 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 5 на аппаратах ИВЛ.

Беспокоит ситуация в Мирнинском и Нерюнгринском районах.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 5424 случаев заболевания COVID-19. Из них 4235 случаев в Якутске.

Напомним, что сегодня Айсен Сергеевич подписал  указ о продлении ограничительных мер до 31 июля.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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