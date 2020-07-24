24.07.2020
12:37
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Коронавирус
Глава Якутии: Ситуация с коронавирусом напряженная
Сегодня, 24 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.
В Якутии за сутки зарегистрирован 49 новых случаев коронавируса.
Из них 39 в Якутске.
Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.
33 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 5 на аппаратах ИВЛ.
Беспокоит ситуация в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 5424 случаев заболевания COVID-19. Из них 4235 случаев в Якутске.
Напомним, что сегодня Айсен Сергеевич подписал указ о продлении ограничительных мер до 31 июля.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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