Глава Якутии считает, что ипотека под 2% оживит строительный рынок республики

Айсен Николаев отметил, что регион занимает первое место на Дальнем Востоке по темпам развития строительного рынка.

Введение механизма льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока должно оживить строительный рынок в Республике Саха (Якутия), заявил ТАСС в среду глава региона Айсен Николаев.

Президент РФ Владимир Путин на прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в 2019 году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на «дальневосточных гектарах».

«Мы считаем, что появление ипотеки под 2% оживит рынок строительства в Якутии, компании ждут этого решения. Ко мне уже выходили их руководители, спрашивали, когда же эта ипотека начнет работать, потому что сейчас многие молодые семьи, которые собирались взять ипотеку под 5%, остановились и ждут новой возможности», — сказал глава республики.

Он также отметил, что по темпам развития строительного рынка Якутия сегодня занимает первое место на Дальнем Востоке, поэтому специальных мер поддержки от правительства строительным компаниям не понадобится. При этом он признал проблемы на местах.